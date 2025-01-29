На Аляске разбился истребитель F-35: момент крушения попал на видео

В американском штате Аляска на своей домашней авиабазе "Эйлсон" разбился самолет F-35A. Он упал на взлетно-посадочную полосу и взорвался. Пилот выжил – ему удалось катапультироваться.

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На сайте авиационной базы сообщается, что инцидент произошел в 12:49 (по местному времени) 28 января. "Пилот в безопасности и был доставлен в армейский госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования", – рассказали военные.

Они добавили, что рядом, на шоссе Ричардсона, существовала "угроза безопасности" и фотосъемка вдоль этого участка шоссе была запрещена в соответствии с федеральным законом.

"Наши люди – наш самый важный ресурс, и мы стремимся обеспечить их безопасность. Могу вас заверить, что ВВС США проведут тщательное расследование в надежде свести к минимуму вероятность повторения подобных инцидентов", – заверил полковник Пол Таунсенд, командующий 354-м истребительным крылом американских ВВС.

Известно, что на авиабазе "Эйелсон" базируются десятки истребителей F-35A Joint Strike Fighters Военно-воздушных сил США.

Как писал OBOZ.UA, в начале января в американском штате Калифорния легкомоторный самолет врезался в крышу склада местной больницы. Инцидент произошел в городе Фуллертон (район Южная Калифорния). Два человека погибли, еще 18 получили ранения.

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