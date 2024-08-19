В Испании неизвестный в маске убил 11-летнего мальчика на футбольном поле: всплыли детали трагедии

Утром 18 августа в городе Толедо (Испания) неизвестный напал с ножом на 11-летнего ребенка на футбольном поле. В результате полученных ранений мальчик умер на месте происшествия.

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Правоохранительные органы объявили операцию "Клетка", чтобы попытаться поймать убийцу. Об этом сообщает El Pais.

Убийство произошло около десяти утра, когда потерпевший по имени Матео играл с двумя другими несовершеннолетними на спортивной площадке "Анхель Тардио". По предварительным данным, мужчина с маской на лице пробрался на футбольное поле через дыру в заборе и сразу же напал на ребенка. Двум другим мальчикам удалось убежать от преступника.

Дядя убитого, который играл в теннис на соседнем корте, прибежал на футбольную площадку и пытался оказать помощь племяннику, однако ранения оказались несовместимые с жизнью. В рамках расследования сотрудники Гражданской гвардии изъяли мобильные телефоны троих несовершеннолетних.

После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Глава следственного суда № 3 Толедо взял на себя расследование, однако постановил сохранить тайну следствия. В поиске убийцы участвуют агенты подразделения судебной полиции Вооруженного института и информационной группы командования Толедо, а также полицейский вертолет.

Стоит отметить, что убитый мальчик был хорошо известен в округе. Его семья владеет пекарней, одним из самых популярных заведений в городе. Матео был большим футбольным фанатом и преданным болельщиком мадридского "Атлетико".

Президент автономного сообщества Кастилья-Ла-Манчи Эмилиано Гарсиа-Пейдж заявил, что шокирован этим убийством и выразил соболезнования семье погибшего мальчика. Сотни человек в Толедо вышли на центральную площадь, чтобы почтить память убитого. В городе объявили трехдневный траур.

Напомним, в Лондоне мужчина с ножом набросился на 11-летнюю девочку и ее мать. Нападавшего обезвредил охранник одного из магазинов на Лестер-сквер, где произошёл инцидент.

Ранее сообщалось, что в городе Эскишехир (Турция) вооруженный ножом подросток совершил нападение возле мечети. В результате ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере пять человек.

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