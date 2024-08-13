В Лондоне мужчина с ножом набросился на 11-летнюю девочку с мамой: нападавшего скрутил 30-летний охранник

В Лондоне мужчина с ножом набросился на 11-летнюю девочку и ее мать. Нападавшего обезвредил охранник одного из магазинов на Лестер-сквер, где произошло нападение.

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Ребенка госпитализировали с серьезными ранениями, злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Подробности сообщает издание Independent.

Нападение произошло утром в понедельник, 12 августа, на Лестер-сквер в Лондоне, где ходят многие туристы. Вооруженный ножом мужчина напал на 34-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Ребенок получил серьезные ножевые ранения, хотя, по словам медиков, жизни девочки ничего не угрожает.

Сначала ошибочно считалось, что нападавший ранил и маму пострадавшей девочки, однако впоследствии выяснилось, что на ней была только кровь раненого ребенка.

Жизнь ребенку и женщине спас охранник одного из магазинов вблизи места нападения. 30-летний мужчина, работающий в магазине TWG Tea, возле которого произошло нападение, остановил нападавшего.

"Это ужасный инцидент, и наши мысли с жертвами и их семьями. Мы будем продолжать оказывать им поддержку в течение следующих дней и недель. Хочу отдать должное представителям общественности, включая работников местных предприятий, которые смело вмешались в этот инцидент. Они подвергли себя риску и показали лучшее в Лондоне, сделав это", – заявили в лондонской полиции.

Нападавшего, 32-летнего Иоанна Пинтара, не имеющего постоянного места жительства, задержали. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и хранении холодного оружия. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

В полиции заявили, что нападавший не был знаком со своими жертвами. В то же время правоохранители не рассматривают нападение как террористический акт и больше никого по делу не разыскивают.

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