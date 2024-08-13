В Турции фанат компьютерных игр напал с ножом на посетителей мечети: ранил по меньшей мере пять человек. Фото

Вечером 12 августа в городе Эскишехир (Турция) вооруженный ножом подросток совершил нападение возле мечети. В результате нападения ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере пять человек.

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Во время преступления злоумышленник был в маске скелета, шлеме и бронежилете. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Свое нападение в чайном саду мечети Тепебаши подросток транслировал онлайн на канале в соцсети X. Злоумышленник не произнес ни слова за время более чем двухминутного ролика. Подросток бежал по парку и по улицам, нанося удары прохожим.

Прибывшие на место медицинские бригады быстро доставили раненых в государственную больницу Эскишехира и больницу медицинского факультета Университета Османгази. По информации, полученной от сотрудников больницы, хотя травмы не представляли угрозы для жизни, некоторые из них были госпитализированы в реанимацию.

По информации Eskisehir Durum, нападавший был одет как персонаж игры: на поясе у него висел топор, на голове был бронежилет и шлем, а лицо было скрыто маской. Несколько новостных сайтов утверждали, что на его груди также был изображен эзотерический символ "черное солнце".

Спустя некоторое время полицейские задержали преступника. Во время ареста он не кричал, лишь заявил, что на него "влияли военные компьютерные игры". Меры безопасности были усилены вокруг мечети Тепебаши, полицейские группы начали широкомасштабное расследование инцидента. Личность нападавшего и его мотивы нападения пока не ясны. Власти заявили, что продолжаются тщательные усилия, чтобы пролить свет на инцидент.

Напомним, в столице Польши иностранец с ножом напал на двух 15-летних мальчиков из Украины. Их обоих доставили в больницу с ранениями, злоумышленника задержали.

Ранее сообщалось, что в израильском городе Холон 4 августа мужчина с ножом совершил серию нападений, убив двух и ранив еще двух человек. Инциденты произошли в трех разных местах, находящихся примерно в 400 метрах друг от друга.

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