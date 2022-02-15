В Испании из-за засухи стала видна деревня-"призрак": странное место покорило туристов

На границе Испании и Португалии из-за засухи на поверхности появилась деревня-"призрак" Асередо, которая на протяжении 30 лет находилась под водой. Таинственные серые руины и жутковатые здания привлекли множество туристов.

Как сообщает Reuters, Асередо, расположенная в испанском регионе Галисия, была затоплена в 1992 году для создания водохранилища. В настоящее время его объем составляет около 15% от общей емкости, из-за чего деревня стала видна (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Посетители смогли увидеть остатки 70 домов, частично обрушившиеся крыши, кирпичи и деревянные обломки, которые когда-то служили дверями или балками, и даже питьевой фонтанчик, вода в котором все еще струилась из ржавой трубы.

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Показались также старые ржавеющие автомобили и другие бесхозные предметы, очертания сельскохозяйственных угодий, отмеченные каменными стенами, а также старые дороги и тропинки, проходящие через маленькую деревню, в которой когда-то проживало около 120 жителей.

Один из туристов, посетив, это место, поделился впечатлениями с журналистами. Он отметил: "Я как будто смотрю фильм. Чувствую грусть. Мне кажется, что это то, что будет происходить с годами из-за засухи и всего прочего, из-за изменения климата".

В свою очередь один из местных жителей Франциско Виллалонга отметил, что, несмотря на интерес туристов, ему тяжело видеть такое зрелище.

"Для тех из нас, чьи корни здесь, тяжело видеть это. Увидев дома, где они родились и выросли, люди начинают ностальгировать по прошлому. Это очень по-галисийски", – объяснил он.

Отмечается, что власти Португалии приказали шести плотинам, включая эту, почти полностью приостановить подачу воды для производства электроэнергии и орошения из-за засухи.

Издание также отметило, что трагедия Асередо началась, когда в 1968 году было заключено соглашение между главами государств Испании и Португалии об использовании их общих пограничных рек для строительства плотины Линдосо.

Как пишет издание, для того, чтобы выселить жителей местных деревень, португальская гидроэнергетическая компания EDP начала вести переговоры. Но изначально большинство жителей Асередо не были заинтересованы в том, чтобы покинуть свои дома.

Однако как только компания "убедила" 51 процент населения, было опубликовано решение о принудительной экспроприации, и пути назад уже не было – несмотря на демонстрации, голодовки и столкновения с полицией.

Помимо Асередо, еще четыре деревни исчезли под водой, однако только ее все еще можно увидеть в редких случаях, когда уровень воды опускается достаточно низко.

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