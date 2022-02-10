Топ-6 городов-призраков, наводящих ужас на туристов

Все больше людей хочет во время отпуска получить заряд адреналина. Поэтому такую популярность набирают "туры ужасов" по городам-призракам. OBOZREVATEL собрал шесть самых жутких заброшенных поселений со всего мира.

В 1903 году в этом техасском городе проживало более 3000 человек. Большинство из них работали на шахтах, где добывали киноварь – минерал, в котором содержится ртуть. Однако запасы быстро иссякли и люди начали постепенно переезжать. Так, в 2010 году здесь осталось жить менее 60 человек. Они занимаются фермерством и зарабатывают небольшие деньги на экскурсиях.

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История этого острова почти дословно повторяет судьбу Терлингуа. Когда-то здесь жили шахтерские семьи, работали компании по добыче угля и строились все новые и новые дома. Однако впоследствии условия труда ухудшились, люди стали искать лучшую судьбу в других уголках Японии. В 1974 году город стал полностью безлюдным, а въезд на его территорию запретили под страхом заключения. Так власти пытались его защитить от черных археологов и вандалов. В 2015 году Хасиму признали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и сюда официально стали пускать туристов.

В африканской Намибии стоит заброшенный город Колманскоп. Когда-то здесь поселились немецкие искатели алмазов, которые мечтали легкого заработка больших денег. Поселение быстро разрасталось. Здесь появились пабы, рестораны, казино, боулинг и ночные клубы. Однако "империя" рухнула так же быстро, как и появилась. Песчаные бури значительно повредили пустые дома, но туристы все равно любят здесь погулять.

Одно из древнейших поселений штата Невада (США) возникло в результате "серебряной лихорадки". В 1859 году здесь нашли залежи драгоценного металла и буквально за несколько лет город разросся до 30 тысяч жителей. Но через 40 лет неожиданно произошел обвал рынка и доходы местных резко упали. Сейчас Вирджиния-Сити еще не полностью безлюдна. Здесь проживает несколько десятков семей. Однако большинство домов пустые, а почти все заведения давно закрыты. Это и привлекает поклонников "тура ужасов".

В этот раз причиной бума стала уже "золотая лихорадка". И все как по учебнику: разрослось большое поселение "миллионеров", произошел спад спроса на драгоценный металл, люди разъехались. Сейчас туристов встречает странная скульптура шахтера с пингвином. А в самом центре – величественные постройки, бары и обычные дома.

Мало тех, кто не слышал об украинском городе Припять. После аварии на Чернобыльской АЭС он полностью опустел буквально за несколько дней. За многие годы уровень радиации отчасти спал, однако в некоторых местах показатели смертельно опасны. Так что гулять здесь без профессиональных гидов и снаряжения до сих пор запрещено.

Ранее OBOZREVATEL писал о малоизвестных городах мира, куда зря не ездят туристы.