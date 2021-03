В Исландии произошло извержение вулкана: отменили полеты и запретили покидать дома. Видео

В Исландии на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана Фаградальсфьядль.

Как передает Reuters, на месте извержения образовалась трещина длиной около 500-750 м, откуда вырывались фонтаны лавы высотой до 100.

Исландское метеорологическое бюро Исландии сообщило, что пока информация о выбросе пепла не поступала. Однако в регионе ввели красный код опасности для авиации. Все рейсы из международного аэропорта Кеблавик отменены.

По данным местных метеорологов, извержение было классифицировано как небольшое и не представляет непосредственной опасности для людей или критически важной инфраструктуры.

Однако жителям города Торлаксхофн, к востоку от места извержения, было приказано оставаться в домах, чтобы избежать воздействия вулканических газов, сообщил Департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии.

Добавим, что за последние четыре недели на полуострове произошло более 40 тысяч землетрясений, что является огромным скачком по сравнению с 1 000 –3 000 землетрясений, регистрируемых ежегодно с 2014 года.

Отмечается, что извержение вулкана произошло в 30 км от столицы Рейкьявик. В последний раз вулкан просыпался в XII веке.

В отличие от извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое остановило около 900 тысяч полетов и вынудило сотни исландцев покинуть свои дома. Ожидается, что это извержение на Рейкьянесе не приведет к выбросу большого количества пепла или дыма в атмосферу.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL