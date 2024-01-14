В Исландии произошло извержение вулкана: лава досталась городу, загорелись дома. Фото и видео

В Исландии после извержения вулкана на полуострове Рейкьянес лава достигла города Гриндовик. В городе загорелись жилые дома.

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Об этом сообщают местные СМИ. Из Гриндавика эвакуировали жителей, власти города говорят, что опасности людям нет.

Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес разрушает дома впервые за более чем 50 лет. Очевидцы рассказывают, что поначалу на дорогах появились трещины. Через некоторое время трещины начали извергать лаву. Ее поток направился в рыбацкий город Гриндовик.

В Департаменте гражданской защиты и управления по чрезвычайным ситуациям Исландии сообщили, что не менее трех жилых зданий "было залито лавой; начался пожар". Однако чиновники уверяют. что для жизни людей нет угрозы.

В свою очередь исследователи Исландского метеорологического управления говорят, что хотя лава все еще течет в сторону Гриндавика, "ситуация, похоже, стабилизируется". Однако эксперты не исключают новых извержений.

Напомним, 14 января в Японии начал извергаться вулкан Отаке. Он расположен на юго-западе Суванос префектуры Кагосима.

Как сообщал OBOZREVATEL, извержение вулкана Мерапи в Индонезии привело к гибели 11 альпинистов, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. 3 декабря из кратера вулкана выбросило шлейфы белого и серого пепла, накрывшего несколько близлежащих деревень.

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