В Исландии после более чем 200 толчков за ночь началось извержение вулкана: до города сотни метров

Утром 14 января на юго-западе Исландии произошло извержение вулкана. Стоит отметить, что перед этим ночью были зафиксированы более 200 подземных толчков.

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Из-за повышенной сейсмической активности местные власти заблаговременно эвакуировали жителей города Гриндавик, который находится в нескольких сотнях метров от вулкана. Об этом сообщает исландская национальная компания RUV.

Представители экстренных служб рассказали, что получили информацию от Национальной метеорологической службы о том, что под городом Гриндавик находится магма. Поэтому власти потребовали, чтобы аварийно-спасательные службы покинули город вместе с жителями.

Позже Кристин Йонсдоттир из Исландского метеорологического управления заявила, что подземные толчки усилились под Гриндавиком. Специалист обеспокоена тем, что взрыв может произойти прямо внутри города, поэтому жителей, которые еще остались в Гриндавике, просят немедленно эвакуироваться.

Главный офицер полиции гражданской обороны Гриндавика Видир Рейниссон сообщил, что эвакуация города прошла успешно и все жители покинули город. По его словам, события ночи были такими, как и ожидалось, когда стало ясно, что началось извержение магмы.

В свою очередь эксперт по стихийным бедствиям Исландского метеорологического бюро Бенедикт Офейгссон сообщил, что трещина на вулкане становится все больше. Сейчас специалисты продолжают наблюдать за тем, как поведет себя магма под городом Гриндавик.

Специалисты установили сейсмическую активность сразу в нескольких местах на юго-западе Исладнии. Пик подземных толчков пришелся на 7 часов утра по местному времени.

Напомним, 14 января в Японии начал извергаться вулкан Отаке. Он расположен на юго-западном острове Суваносе префектуры Кагосима.

Как сообщал OBOZ.UA, извержение вулкана Мерапи в Индонезии привело к гибели 11 альпинистов, еще 12 человек считаются пропавшими без вести. 3 декабря из кратера вулкана выбросило шлейфы белого и серого пепла, накрывшего несколько близлежащих сел.

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