В Японии началось извержение вулкана Отаке: метеорологи предупреждают об опасности. Фото

В воскресенье, 14 января, в Японии начал извергаться вулкан Отаке. Он расположен на юго-западном острове Суваносе префектуры Кагосима.

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Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News со ссылкой на Японское метеорологическое агентство. Извержение началось после полуночи (в 00:22 по местному времени).

На данный момент сообщений о пострадавших вследствие активности вулкана не поступало. Метеорологи призвали альпинистов и других людей на острове принять меры для защиты своей жизни. Также было объявлено предупреждение о возможности выбрасывания больших камней в атмосферу в радиусе примерно 2 километров от кратера вулкана.

"После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения о вулканической активности на одну ступень до трех, что означает, что люди не должны приближаться к кратеру", – говорится в сообщении.

Суваносе – это вулканический остров с населением менее 50 человек. Наиболее известное извержение вулкана на острове Суваносе произошло в 1813-1814 годах, во время которого потоки лавы достигли его западного побережья.

С 1949 по 1996 год вулкан проявлял постоянную активность. Извержения происходили также в 2001, 2003, 2005 и 2007 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, извержение вулкана Мерапи в Индонезии привело к гибели 11 альпинистов, еще 12 человек считаются пропавшими без вести. 3 декабря из кратера вулкана выбросило шлейфы белого и серого пепла, накрывшего несколько близлежащих сел.

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