США и Великобритания поддержали Израиль после удара по Ирану, Россия тоже 'приложила руку'

США и Великобритания поддержали Израиль, который в ночь на 26 октября нанес массированный удар по военным объектам на территории Ирана. В Пентагоне заявили, что Штаты продолжат защищать Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке от угроз со стороны Ирана и его прокси, а в Лондоне заявили, что Иран не должен отвечать на израильскую атаку.

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Но у Ирана есть свои "защитники": террористы ХАМАС осудили израильскую атаку, а Россия предупредила Тегеран о грядущих ударах. О реакции и действиях друзей и врагов Израиля пишет The Times of Israel.

В Пентагоне после ночной атаки Израиля заявили, что министр обороны США Ллойд Остин пообщался со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, чтобы получить новую информацию об ударах Армии обороны Израиля по военным целям в Иране.

"Госсекретарь Остин подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов безопасности и праву Израиля на самооборону. Госсекретарь подчеркнул укрепление позиции вооруженных сил Соединенных Штатов для защиты персонала США, Израиля и партнеров во всем регионе перед лицом угроз со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном террористов, а также решимости США не дать любой из сторон использовать напряженность или расширить конфликт в регионе", – говорится в официальном сообщении Министерства обороны США, обнародованном на сайте Пентагона.

Заявление по поводу израильской атаки сделал также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он также отметил неотъемлемое право Израиля на самозащиту: ночные удары стали ответом, который израильская армия дала на иранские атаки, совершенные ранее в этом месяце.

"Я четко понимаю, что Израиль имеет право защищаться от иранской агрессии. Я также четко понимаю, что нам нужно избегать дальнейшей региональной эскалации и призывать все стороны проявить сдержанность. Иран не должен отвечать", – убежден глава британского правительства.

Однако у Ирана также нашлись свои "защитники".

Так, Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник сообщает, что за несколько часов до начала израильской атаки Москва предупредила Тегеран о ее подготовке. В частности, Россия передала Ирану информацию о перемещении американских и израильских сил в рамках сотрудничества между двумя странами и под предлогом "снижения эскалации в регионе".

А террористическая организация ХАМАС издала заявление об осуждении "сионистской агрессии".

"Мы… самым решительным образом осуждаем сионистскую агрессию против Исламской Республики Иран и нападение на военные объекты в нескольких провинциях", – говорится в заявлении.

Израильские удары по военным объектам на иранской территории террористы назвали "вопиющим нарушением суверенитета Ирана и эскалацией, угрожающей безопасности региона".

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на субботу, 26 октября, Израиль нанес удар мести по Ирану, поразив военные объекты. Прежде всего ЦАХАЛ нацелился на заводы, где производят иранские ракеты, а также на систему ПВО страны.

По данным на 11:35 известно, что в результате атаки погибли двое иранских военных. Несмотря на это, Иран якобы не намерен отвечать Израилю и всячески пытается приуменьшить последствия атаки, являя о том, что на некоторых объектах есть лишь "ограниченные повреждения".

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