Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ударов Израиля: какие требования МИД Ирана

Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание по требованию Ирана в понедельник, 28 октября. Тегеран потребовал обсудить обстрелы со стороны Израиля, которые ЦАХАЛ совершил по военным объектам страны в ночь на 26 октября.

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Письмо от министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи было направлено в адрес председателя Совбеза ООН (Швейцария) и генсека организации Антониу Гутерреша. Об этом сообщили в Telegram-канале министра.

"Иран просит председателя Совета Безопасности (Швейцарию) созвать экстренное заседание, чтобы рассмотреть это грубое нарушение и незаконные действия и обеспечить привлечение к ответственности этого преступного режима", – говорится в письме.

Он также призвал Гутерреша и Совбез "занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить" Израиль, показав, что "вопиющие нарушения международного права и Устава ООН" не останутся без ответа.

"Иран, в соответствии с принципами, содержащимися в Уставе Организации Объединенных Наций и основанными на международном праве, оставляет за собой неотъемлемое право реагировать законным образом на эти преступные нападения в соответствующее время", – заявил министр.

Напомним, что утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана: под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

В то же время издание Sky News Arabia сообщило, что Иран через международных посредников передал Израилю, что не намерен давать ответ на атаку.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Великобритания поддержали Израиль после атаки на Иран. В Пентагоне заявили, что Штаты продолжат защищать Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке от угроз со стороны Ирана и его прокси, а в Лондоне заявили, что Иран не должен отвечать на израильскую атаку.

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