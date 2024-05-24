Следов пуль не нашли: в Иране обнародовали отчет о катастрофе вертолета, в которой погиб Раиси

В Генеральном штабе Вооруженных сил Ирана опубликовали предварительный отчет по расследованию причин аварии вертолета, в котором разбился президент страны Ибрагим Раисе. В нем констатировано отсутствие внешнего поражения воздушного судна по типу отверстий от пуль.

В то же время причиной авиакатастрофы называется столкновение вертолета с горой, после чего он вспыхнул. Отчет опубликован на сайте ГШ ВС Ирана.

В рамках работы Верховный комитет по расследованию причин аварии вертолета, на борту которого находился Раиси, "собрал значительную часть информации в различных специализированных, технических и общих сферах, которые могли иметь отношение к аварии". В отчете констатировано, что расследование потребует гораздо больше времени, однако в настоящее время можно уверенно констатировать отдельные аспекты того, что произошло.

Так, в Верховном комитете установили, что вертолет двигался по запланированному маршруту и от курса не отклонялся.

Установлено также, что примерно за полторы минуты до аварии пилот вертолета, в котором находился Раиси, общался с двумя другими пилотами летной группы.

"Следов от пуль или чего-то подобного во фрагментах разбившегося вертолета не обнаружено", – указано в отчете.

Также установлено, что вертолет врезался в гору, после чего вспыхнул.

"Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры, разведывательная операция была продолжена ночью и длилась всю ночь, а рано утром понедельника (в 5 утра) с помощью беспилотных (иранских) беспилотников, точное место аварии известно и на нем присутствуют наземные силы разведки", – указано в отчете.

В настоящее время, как подчеркивается в предыдущем докладе, собрана значительная часть материалов, касающихся аварии, они требуют изучения, оценки и проведения специализированных исследований и экспертиз. О результатах расследования будет объявлено позже.

Напомним, 19 мая стало известно, что Раиси и глава МИД страны погибли во время крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Воздушное судно после падения полностью сгорело.

Впоследствии появилась информация, что вертолет президента Ирана разбился из-за технической неисправности.

21 мая в Иране прошла церемония прощания с Раиси.