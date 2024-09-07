Резкая эскалация войны в Украине: в США отреагировали на передачу Ираном баллистических ракет России

В Белом доме заявили, что "встревожены" укреплением сотрудничества Ирана и РФ в сфере вооружений. По словам представителя Совета национальной безопасности США Шона Сэветта, передача Ираном баллистических ракет России ознаменует собой резкую эскалацию войны.

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При этом в Соединенных Штатах признали, что связи между Мосвой и Тегераном укрепились благодаря передаче ракетного вооружения. Об этом сообщает Reuters.

Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что Иран уже передал российской армии ракеты малой дальности. Вероятно, речь идет о сотнях баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360.

Также известно, что российские оккупанты уже прошли в Иране подготовку по использованию этого управляемого со спутников оружия для его последующего использования в войне против Украины.

"Мы предупреждали об углублении партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину и встревожены этими сообщениями. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Другой американский чиновник сообщил, что в США внимательно следят за возможными поставками ракет Ираном в Россию. В это же время представители Ирана продолжают цинично врать, что якобы не поддерживают российских оккупантов в войне против Украины.

Представители миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке заявили, что позиция Тегерана по российско-украинской войне не изменилась.

"Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, участвующим в конфликте, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня. Таким образом, Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт", – выдали представители Ирана.

Напомним, передача Ираном баллистических ракет является частью углубления стратегического партнерства с Россией. Иран заинтересован в финансовых вливаниях от России, получении истребителей Су-35, а также в помощи в модернизации своих кибермощностей и ракетно-космических программ.

Ранее СМИ писали о том, что Иран может в скором времени передать стране-агрессору России гиперзвуковые баллистические ракетные системы ближнего действия Fath-360. Речь идет о возможной передаче сотен ракет, способных поражать цели на расстоянии 120 километров.

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