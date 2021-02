В Ираке ракетами обстреляли аэропорт, под удар попал жилой район. Фото и видео

В иракском Курдистане в понедельник, 15 февраля, подвергся ракетному обстрелу район аэропорта города Эрбиль. Целью удара была американская авиабаза.

По данным источника телеканала Alhurra, всего в окрестностях аэропорта упало пять ракет, две из которых – в непосредственной близости от военной базы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Две ракеты, нацеленные на аэропорт Эрбиля, упали возле одной из стен военной базы, на которой располагались силы коалиции", – сообщили журналисты.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадал жилой район, два человека (гражданские) якобы получили ранения. По другой информации – раненых и жертв нет.

Как пишет Al-Change, одна из ракет упала в квартале неподалеку от посольства Китая.

Воздушное пространство над регионом в результате закрыли, а в посольстве США в Эрбиле включили сирены.

Видео из Эрбиля, на которых видно ракетные удары:

another record of #Erbil attack in WAZIRAN From CCTV.

This is residential place and there are two wounded.#erbil #أربيل pic.twitter.com/40Zsetq047