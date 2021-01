В центре Багдада прогремели мощные взрывы: видео последствий

В четверг, 21 января, в центре столицы Ирака Багдада прогремели два мощный взрыва.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, рядом с многолюдным рынком Шорджа на площади Таяран подорвались один или несколько террористов-смертников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате как минимум семь человек погибли, более 10 получили ранения.

В полиции сообщили, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.

Watch: A video shows the aftermath of two explosions that rocked a central #Baghdad market, leaving at least three people dead and 16 others injured. https://t.co/FPp95vQSny pic.twitter.com/vGMOKyQIKu