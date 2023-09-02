В Ираке автобус с паломниками попал в ДТП: 18 человек погибли. Фото

В Ираке в ДТП попал автобус, перевозивший паломников в город Кербела. Он перевернулся в субботу недалеко от Багдада, в результате чего погибли 18 человек.

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Об этом сообщает АР. Миллионы верующих ежегодно собираются в городе Кербела для участия в шиитском паломничестве Арбаин, которое считается крупнейшим ежегодным общественным собранием в мире.

Паломники приезжают из разных частей Ирака, а также из Ирана и стран Персидского залива, причем многие добираются до Кербелы пешком.

Два иракских медицинских работника сообщили, что автобус перевернулся недалеко от города Балад, примерно в 90 километрах к северу от Багдада.

Жертвами стали 15 мужчин и три женщины. Среди них были 10 иранцев, двое иракцев – водитель автобуса и его сын – и шесть человек неизвестной национальности.

Напомним, в Италии поздно вечером на трассе Латисана – Сан-Джорджо-ди-Ногаро произошло столкновение автобуса, в котором ехали украинские туристы, с грузовиком, перевозившем овощи и фрукты. В результате удара четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии микроавтобус с украинцами упал с моста в результате того, что водитель банально заснул. Четверо человек погибли, среди них и дети.

А в апреле на одной из польских трасс автобус, перевозивший украинских граждан, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате происшествия несколько человек получили ранения.

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