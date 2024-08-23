В Индии заявили о возобновлении торгово-экономических отношений с Украиной: о чем идет речь
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о намерениях возобновить торгово-экономические отношения с Украиной. Соответствующие вопросы он обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на встрече 23 августа.
Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции, видео с которой опубликовали в соцсети Х Asian News International. Он уточнил, что речь идет, в частности, о торговле, экономических вопросах, обороне, фармацевтике, сельском хозяйстве, образовании.
"Лидеры также поручили Межправительственной комиссии, сопредседателями которой являемся мы с министром Кулебой, сосредоточиться на восстановлении наших торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на убыль. И мы, безусловно, с нетерпением ждем скорейшего заседания этого органа, безусловно, до конца этого года", – написал Джайшанкар.
Что известно о торгово-экономических отношениях Индии и Украины
Две страны сотрудничают в разных сферах много лет. Основные направления украинского экспорта в Индию – агропромышленные товары, в частности, зерновые культуры и масла, металло- и машиностроительная продукция.
Украина импортирует из Индии фармацевтические продукты, химическое сырье и текстиль. Кроме того, обе страны заинтересованы в общих инвестициях в технологии, медицину и образование, что способствует укреплению связей между ними.
Напомним, 23 августа, в День флага Украины, в Киев с первым официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым говорил с глазу на глаз около 2 часов.
По результатам переговоров Украина и Индия подписали четыре двусторонних соглашения. Речь идет, в частности, об углублении экономического и культурного сотрудничества.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы окончания войны и достижения справедливого мира для Украины. Одной из ключевых тем переговоров стал саммит мира.
Зеленский выразил надежду на то, что Индия присоединится к совместному коммюнике, подготовленному по итогам инаугурационного Саммита.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Во время визита в Варшаву перед визитом в Киев Моде сделал заявление о войне. Он сказал, что его страна поддерживает диалог и дипломатию по установлению мира в Украине.
– В США назвали визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным. Там считают, что это необходимый шаг, поскольку государство-агрессор Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.
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