В Индии заявили о возобновлении торгово-экономических отношений с Украиной: о чем идет речь

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о намерениях возобновить торгово-экономические отношения с Украиной. Соответствующие вопросы он обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на встрече 23 августа.

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Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции, видео с которой опубликовали в соцсети Х Asian News International. Он уточнил, что речь идет, в частности, о торговле, экономических вопросах, обороне, фармацевтике, сельском хозяйстве, образовании.

"Лидеры также поручили Межправительственной комиссии, сопредседателями которой являемся мы с министром Кулебой, сосредоточиться на восстановлении наших торгово-экономических отношений, которые в последнее время пошли на убыль. И мы, безусловно, с нетерпением ждем скорейшего заседания этого органа, безусловно, до конца этого года", – написал Джайшанкар.

Что известно о торгово-экономических отношениях Индии и Украины

Две страны сотрудничают в разных сферах много лет. Основные направления украинского экспорта в Индию – агропромышленные товары, в частности, зерновые культуры и масла, металло- и машиностроительная продукция.

Украина импортирует из Индии фармацевтические продукты, химическое сырье и текстиль. Кроме того, обе страны заинтересованы в общих инвестициях в технологии, медицину и образование, что способствует укреплению связей между ними.

Напомним, 23 августа, в День флага Украины, в Киев с первым официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым говорил с глазу на глаз около 2 часов.

По результатам переговоров Украина и Индия подписали четыре двусторонних соглашения. Речь идет, в частности, об углублении экономического и культурного сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил вопросы окончания войны и достижения справедливого мира для Украины. Одной из ключевых тем переговоров стал саммит мира.

Зеленский выразил надежду на то, что Индия присоединится к совместному коммюнике, подготовленному по итогам инаугурационного Саммита.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время визита в Варшаву перед визитом в Киев Моде сделал заявление о войне. Он сказал, что его страна поддерживает диалог и дипломатию по установлению мира в Украине.

– В США назвали визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным. Там считают, что это необходимый шаг, поскольку государство-агрессор Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

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