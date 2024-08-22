'Не может быть решено на поле боя': Моди прибыл в Польшу и высказался о войне в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед визитом в Киев сделал заявление о войне. Он сказал, что его страна поддерживает диалог и дипломатию по установлению мира в Украине.

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Об этом Нарендра Моди заявил во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве, куда он прибыл 22 августа. Его цитирует Bloomberg, а польское телевидение транслировало полную речь главы индийского правительства.

В своем выступлении Моди заявил, что "сейчас не эпоха войны", и, по его словам, ни один конфликт или проблема не может быть решен на поле боя. Он подчеркнул, что войну в Украине можно решить только по дипломатическому пути.

"Ситуация, сложившаяся в Украине и Западной Азии, вызывает глубокую обеспокоенность у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе является наибольшим вызовом для всего человечества, и именно поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности",– сказал на брифинге Моди.

Глава индийского правительства добавил, что ради мира Индия готова сотрудничать с дружественными странами и оказывать всю возможную поддержку.

Это заявление важно в контексте предстоящего визита Моди в Украину, который может стать историческим. Ведь ни один премьер-министр Индии не посещал ни Польшу, ни Украину с тех пор, как эти государства стали независимыми от Советского Союза.

Как отметил Bloomberg, Индия занимает центральное место в усилиях Украины привлечь на свою сторону Глобальный Юг для усиления давления на Кремль. Но правительство Моди сохраняет тесные связи с Россией, которая снабжает Индию дешевой нефтью и оружием, поэтому воздерживается от критики Москвы за вторжение в соседнее государство.

Глава индийского правительства удерживает "деликатную" позицию по отношению к РФ. Это проявляется в том, что Моди согласился "передавать сообщения" между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и не будет играть роли формального посредника.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Киев 23 августа, в День Государственного флага Украины и накануне Дня Независимости, что достаточно символично. Лидер Индии намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также предполагается подписание нескольких межгосударственных соглашений.

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