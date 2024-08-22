"Россия дестабилизирует глобальный порядок": в Госдепе объяснили важность визита премьера Индии в Украину

В Соединенных Штатах Америки назвали предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным. Там считают, что это необходимый шаг, поскольку государство-агрессор Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.

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Об этом сказал заместитель государственного секретаря Штатов, который в скором времени станет спецпредставителем США по восстановлению Украины, Ричард Верма, во время разговора в Центре социального и экономического прогресса CSEP, передает "Голос Америки". В 2015-2017 годах Верма был послом Америки в Индии.

Американский дипломат подчеркнул, что сейчас очень важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

"Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах", – сказал он.

Верма добавил, что понимает долговременные отношения Индии с Москвой и определенные обязательства страны, но подчеркнул, что признателен за позицию Моди, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину с визитом 23 августа в День Государственного флага Украины. Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Моди отказался быть посредником между Киевом и страной-агрессором Россией в вопросе об окончании войны. Однако он согласился передавать "послания" между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. В то же время индийские официальные лица призывали к "диалогу и дипломатии", чтобы положить конец войне, начатой Россией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в начале июля Нарендра Моди посетил Россию и провел переговоры с диктатором Путиным. Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

– Зеленский раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям". "Удручающее видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве", – сказал он.

– МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского по поводу визита премьер-министра Нарендры Моди в Москву.

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