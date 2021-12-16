В Индии в старинном туннеле случайно нашли комнату для казней. Фото

В индийском Дели рабочие обнаружили тайную комнату, где в древности казнили людей. Это произошло во время выполнения работ в "секретном" тоннеле, недавно найденномпод зданием городской ассамблеи.

Оно было построено еще в 1912 году, после того как в город из Калькутты перенесли резиденцию британского вице-короля Индии. О находке сообщает канал Prag News (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что с 1913 по 1926 год в указанном здании располагалось Центральное законодательное собрание.

По словам пресс-секретаря современного делийского Законодательного собрания Рама Ниваса Гоэля, после 1926-го британские власти превратили его в суд. Там проводили судебные процессы над местными борцами за независимость.

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В частности, заключенных доставляли в здание через туннель из "Красного форта" – исторической цитадели Дели. Гоэль предположил, что после судов осужденных могли отправлять в комнату для казней.

Такую недавно нашли рабочие: заметив в тоннеле стену, отличавшуюся от других и казавшуюся пустой, они сломали ее и увидели необычное помещение. Теперь "расследованием" займутся археологи, которые должны изучить и датировать кирпичи, дерево и другие найденные в комнате предметы.

В СМИ добавляют: несмотря на то, что само здание около 109 лет, в ведении Археологической службы Индии оно не находится.

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