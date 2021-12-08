Археологи обнаружили дома викингов времен железного века: вблизи были несколько курганов и корабль. Фото

В юго-восточной части Норвегии, в 86 километрах от Осло, в районе Гьеллестада археологи отыскали несколько жилых помещений времен Железного века, среди которых оказалось самое большое из подобных сооружений на всей территории Скандинавии. Ранее в этом районе был найден корабль викингов.

Как сообщает Associated Press, скопление "длинных" домов времен Железного века было обнаружено с помощью георадара. Это длинные узкие однокомнатные помещения служили убежищем для многочисленной родни.

"Самой интересной находкой в этот раз стало здание длиной в 60 метров и 15 метров в ширину. На сегодня это самый большой подобный дом, найденный в Скандинавии", – сказал археолог Ларс Густавсен из норвежского Института исследований культурного наследия.

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Он подчеркнул, что найденные дома – большие. И специалистам предстоит выяснить предназначение сооружений и дать ответ на вопрос – почему их размеры отличаются от найденных на этой же территории ранее.

"Мы не знаем точный возраст этих сооружений, функцию, которую они выполняли. Археологические раскопки позволят нам ответить на эти вопросы", – добавил он.

Ученый напомнил, что ранее рядом был обнаружен корабль викингов.

Викинги ранее жили на территории современной Скандинавии. Они были фермерами, морскими воинами приблизительно между 800 и 1050 годами. Викинги, совершали набеги на сопредельные государства, устанавливали торговые отношения с государствами Ближнего Востока и Средней Азии.

Следует отметить, что несмотря на то, что викингам приписывается образ жизни разбойников, почти все они были в первую очередь фермерами, и только потом уже – воителями.

Уэссекская армия с королем Альфредом во главе разбила половину армии викингов в битве при Эдингтоне в 878 году, похоронив их надежды на безраздельную власть над англосаксонскими королевствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швеции археологи обнаружили семь гробниц викингов X века.