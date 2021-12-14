Археологи обнаружили в Израиле руины синагоги, которой 2 тыс. лет. Фото

На берегу Галилейского моря на северо-востоке Израиля местные археологи обнаружили 2000-летнюю синагогу. Еврейский молитвенный дом был найден в древнем городе Магдала (упоминаемый в Библии как родина Марии Магдалины).

Как рассказал Jewishpress, раскопки были проведены специалистами Хайфского университета. А находка пролила свет на социальную и религиозную жизнь евреев в регионе Галилеи в тот период времени.

Найденная древняя синагога представляет собой широкое квадратное здание, построенное из базальта и известняка, с центральным залом и двумя дополнительными помещениями.

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Стены центрального зала облицованы белой и цветной штукатуркой, а вдоль них стоит каменная скамья, также покрытая штукатуркой.

Одна из комнат в южной части зала, возможно, использовалась для хранения свитков. Внутри комнаты археологи обнаружили каменную полку, покрытую гипсом.

На этом месте исследователи также нашли глиняные свечи, формованные стеклянные чаши, монеты и керамическую посуду, используемые для очищения.

"Обнаружение синагоги в этом галилейском поселении проливает свет на социальную и религиозную жизнь евреев в этом районе в этот период и отражает потребность в специальном здании для чтения и изучения Торы, а также для общественных собраний", – прокомментировала Дина Авшалом -Горни, одна из руководителей раскопок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле археологи обнаружили руины древней двухэтажной крепости, построенной эллинистской армией для защиты города от нападения хасмонеев.