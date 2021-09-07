В Индии симптомы смертельно опасного вируса Nipah обнаружили у 11 человек: что известно об инфекции

В индийском штате Керала, на следующий день после смерти 12-летнего ребенка от опасного вируса Nipah, симптомы этой инфекции проявились еще в 11 человек. Среди потенциальных зараженных – мать этого умершего мальчика из города Кожикоде.

Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж, передает India Today. Местные власти выпустили специальный план по Nipah, где перечислены медицинские протоколы, которым должны следовать государственные и частные больницы. Также были опубликованы новые инструкции по лечению и выписке пациентов.

По словам чиновника, департамент здравоохранения Керала внимательно следит за новыми случаями и тщательно отслеживает контакты. На сегодня в штате выявлен 251 контакт, из которых 54 человека относятся к группе повышенного риска.

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Тем временем бригада животноводов осмотрела дом и помещения, где проживал со своей семьей умерший подросток. Образцы были взяты у двух коз, а также с двух деревьев рамбутана на участке. Помимо этого, команда нашла место обитания летучих мышей через озеро от дома.

Джордж призвала жителей соблюдать осторожность, а власть – держать под наблюдением тех, кто страдает энцефалитом. Она отметила, что для этого медицинские работники государственных и частных больниц и другие лица пройдут специальную подготовку.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зоонозный вирус Nipah или NiV часто вызывается летучими лисицами (крыланами). Он является потенциально смертельным для людей и животных (свиньи, собаки, лошади и другие).

Наряду с респираторными заболеваниями инфекция может вызвать жар, боль в мышцах, головную боль, лихорадку, головокружение и тошноту.

По словам профессора медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Ашутоша Бисвасы, как только вирус попадает в среду людей, то начинает быстро передаваться от одного человека к другому. Это делает инфекцию причиной беспокойства для общественного здравоохранения.

Врач отметил, что в случае со вспышкой в Индии важно идентифицировать первоисточник среди крыланов, передает NDTV. Он указал на опасность для человека употреблять немытые, упавшие с дерева плоды. Ведь вирус спокойно может передаваться через зараженную пищу.

"Проблема носит глобальный характер, и в нескольких других странах наряду с Индией, таких как Бангладеш, были неоднократные вспышки Nipah", – добавил Бисваса.

Основные факты о Nipah:

инфекция, вызванная этим вирусом, имеет разные клинические проявления – от бессимптомной (субклинической) до острой респираторной и смертельного энцефалита;

показатель смертности случаев оценивается от 40% до 75%. Он может варьироваться в зависимости от вспышки и местных возможностей для эпидемиологического надзора, клинического управления;

инфекция может передаваться человеку от животных или через зараженную пищу, напрямую от человека человеку;

естественными хозяевами Nipah являются плодоядные летучие мыши из семейства Pteropodidae (их называют летучими лисицами или крыланами);

препаратов или вакцин для лечения людей и животных не существует. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты ВОЗ еще в январе 2021 года предупреждали о вероятности возникновения новой пандемии из-за вируса Nipah. Отмечалось, что смертность от него может достигать 40-70%.