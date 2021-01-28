ВОЗ заявила о вероятности новой пандемии из-за вируса Nipah

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah (Нипах) или NiV.

Смертность от заболевания может составить 40-70%, а сам вирус очень быстро распространяется. Лекарства от него пока не изобретено, пишет The Guardian.

Отмечается, что болезнь может протекать бессимптомно, а в тяжелых случаях вызывать серьезные респираторные проблемы, энцефалит, отек мозга.

"Вирус Нипах – еще одно развивающееся инфекционное заболевание, вызывающее большую озабоченность. Нипах может "взорваться" в любой момент. Следующая пандемия может быть лекарственно-устойчивой инфекцией", – отметила директор организации Access to Medicine Foundation Джаясри К Айер.

Впервые вирус обнаружили в 1999 году во время вспышки болезни в Малайзии. Переносчиком являются представители семейства крылановых, в том числе летучие лисицы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на юге Индии в городе Кожикод девять человек погибло от вируса Нипах, который вызывает воспаление мозга и респираторные заболевания.