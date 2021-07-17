В Индии родился трехглавый младенец, паломники ринулись к нему, приняв за бога. Фото 18+

В Индии родился ребенок с тремя головами. Теперь его семья страдает от постоянных визитов паломников, которые называют дитя воплощением Бога.

Как сообщает DailyStar, младенец появился на свет 12 июля в Уттар-Прадеше. Во время беременности у матери не было никаких необычных симптомов или проблем.

Заболевание ребенка называется энцефалоцеле. Это врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки. Из-за дефекта костной ткани при взгляде на ребенка кажется, что у него из затылка растут еще две головы.

Видео дня

"Две дополнительные головы соединены с задней частью "нормальной" головы младенца и покрыты волосами. Они кажутся тяжелыми, но их владелец не проявляет признаков боли, когда взрослые поднимают их", – пишет издание.

Теперь домой к семье приходит множество паломников, которые считают такую аномалию священным знаком. Видимо, верующие проводят параллель с Тримурти – триадой, объединяющей трех главных божеств индуистского пантеона (Брахму, Вишну и Шиву).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании женщина родила одного из самых больших младенцев за последние двадцать лет. По словам матери, она была уверена в том, что родит близнецов – ее живот был слишком большим.