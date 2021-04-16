Нападение на отделение банка в Грузии: заложников освободили, грабителя задержали

В филиал Банка Грузии в Тбилиси ворвался вооруженный грабитель и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка. На данный момент он уже задержан.

Как сообщает телеканал "Рустави 2", здание банка оцепили полицейские, людей эвакуировали с периметра здания. Также закрыли близлежащую станцию метро "Авлабари" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сначала злоумышленник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживал только одного. Представитель полиции вел с ним переговоры.

Позднее директор тбилисского управления полиции Шалва Бедоидзе сообщил, что захватчик банка задержан.

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