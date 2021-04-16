Нападение на отделение банка в Грузии: заложников освободили, грабителя задержали
В филиал Банка Грузии в Тбилиси ворвался вооруженный грабитель и взял в заложники нескольких посетителей и сотрудников банка. На данный момент он уже задержан.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", здание банка оцепили полицейские, людей эвакуировали с периметра здания. Также закрыли близлежащую станцию метро "Авлабари" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Сначала злоумышленник отпустил почти всех захваченных заложников и удерживал только одного. Представитель полиции вел с ним переговоры.
Позднее директор тбилисского управления полиции Шалва Бедоидзе сообщил, что захватчик банка задержан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Он угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования.
Кроме того, Каримов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину.
Взрыва не произошло, каких-либо взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.