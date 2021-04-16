У Грузії захопили заручників у відділенні банку: деталі й відео

Мирослав Семенюк Світ 12:54, 16.04.2021 Оновлено: 13:18, 16.04.2021

У філію Банку Грузії в Тбілісі увірвався озброєний грабіжник і взяв у заручники кількох відвідувачів і співробітників банку.

Як повідомляє телеканал "Руставі 2", будівлю банку оточили поліцейські (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Людей евакуювали з периметру будівлі, прилегла станція метро "Авлабарі" закрита.

На цей момент зловмисник відпустив майже всіх захоплених заручників і утримує тільки одного.

Рішення про штурм будівлі поки не ухвалювалось, тривають переговори представника поліції з грабіжником.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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