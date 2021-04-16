У Грузії захопили заручників у відділенні банку: деталі й відео
У філію Банку Грузії в Тбілісі увірвався озброєний грабіжник і взяв у заручники кількох відвідувачів і співробітників банку.
Як повідомляє телеканал "Руставі 2", будівлю банку оточили поліцейські (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Людей евакуювали з периметру будівлі, прилегла станція метро "Авлабарі" закрита.
На цей момент зловмисник відпустив майже всіх захоплених заручників і утримує тільки одного.
Рішення про штурм будівлі поки не ухвалювалось, тривають переговори представника поліції з грабіжником.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 серпня в Києві чоловік на ім'я Сухроб Карімов захопив у заручниці керівницю відділення АТ Universal Bank, розташованого в приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі.
Він погрожував підірвати будівлю в разі, якщо не буде виконано його вимог.
Крім того, Карімов стверджував, що вибухівка нібито здетонує, навіть якщо його вб'ють.
Згодом СБУ вдалося затримати чоловіка.
Вибух не трапився, будь-яких вибухових пристроїв за підсумками перевірки також не було знайдено.