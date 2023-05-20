В Грузии вспыхнули протесты из-за дочери Лаврова: свадьбу, на которую она прилетела, отменили. Видео

Визит в Кахети, Грузия, дочери опального министра иностранных дел РФ Лаврова Екатерины Винокуровой вызвал мощный протест грузинов. Девушка находится под санкциями большинства стран Евросоюза из-за преступных действий ее отца по отношению к Украине, и для граждан, часть страны которой также оккупирована Москвой, приезд такой персоны предельно нежелателен.

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С самого утра у отеля Kvareli Lake Resort, где назначено свадебное торжество, собрались десятки протестующих. Как передают грузинские СМИ, власти города были вынуждены привлечь полицию для соблюдения порядка, но начались столкновения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате 16 человек были задержаны, а молодожены вынуждены были выехать за пределы Кахети, отменив праздник.

"Я получила сообщение от министра внутренних дел, что семья, люди, которые собирались играть свадьбу, уехали и свадьба сегодня не состоится", – выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она назвала подобный прецедент победой народа, который выразил свое несогласие. Она убеждена, что подобные ситуации не должны быть провоцируемы со стороны столь нежелательных чиновников РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что флагманский авиаперевозчик Грузии Georgian Airways принял решение выполнять регулярные рейсы из Тбилиси в Москву. Решение уже вызвало жесткую критику со стороны оппозиционно настроенного населения самой Грузии, а также официальных органов Украины и ЕС.

Первый самолет, приземлившийся в грузинском аэропорту с российскими пассажирами, получил "теплый" прием местного населения. Они интересовались у граждан РФ, осознают ли они, что живут в государстве-агрессоре и прилетели в страну, часть которой до сих пор оккупирована Россией.

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