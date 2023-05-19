'Вы знаете, что Россия оккупант?' В Грузии устроили 'теплый' прием россиянам, прилетевшим прямым рейсом. Видео

В Грузии 19 мая приземлился первый самолет из России после отмены запрета прямого авиасообщения, действовавшего с 2019 года. Россиян, прилетевших прямым рейсом, в аэропорту Тбилиси "тепло" встретили грузинские журналисты.

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Они интересовались у граждан РФ, осознают ли они, что живут в государстве-агрессоре и прилетели в страну, часть которой до сих пор оккупирована Россией. Видео из аэропорта опубликовали в кремлевском пропагандистском издании "РИА Новости".

"Прибытие рейса из Москвы вызвало ажиотаж у грузинских журналистов, некоторые пытаются задавать пассажирам провокационные вопросы", – выдали пропагандисты.

"Провокационными", по их мнению, являются вопросы о том, знают ли россияне, что являются гражданами государства, оккупирующего чужие территории, и каково им приезжать в страну, часть которой их государство захватило.

Поскольку собравшихся возле аэропорта граждан Грузии, недовольных возобновлением прямого авиасообщения с Россией, в аэропорт не пустили, общение с гражданами государства-агрессора взяли на себя грузинские журналисты.

На опубликованных кадрах они интересуются у одной из прилетевших из РФ россиянок, знает ли она, что Россия является оккупантом.

"Я не буду это комментировать", – отреагировала россиянка.

"Почему? Вы приехали в оккупированную страну!" — парировали грузинские журналисты.

"Я приехала отдыхать", – с ухмылкой выдала "туристка".

Напомним, 16 мая стало известно, что Грузия открывает прямые авиарейсы в Россию. Решение грузинского правительства вызвало протесты внутри страны, а также осуждение со стороны Украины и Евросоюза.

Уже 19 мая первый российский самолет, следовавший прямым рейсом из Москвы в Тбилиси, приземлился в столичном аэропорту Грузии. Из-за этого грузины устроили акцию протеста, первый самолет "отправили" вслед за военным кораблем. Здание аэропорта закрыли для участников протестов; сообщалось, что прошли первые задержания протестующих, пытавшихся пробраться через заграждение.