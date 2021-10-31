В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК обнародовала результаты

Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во втором туре местных выборов в Грузии, которые состоялись 30 октября. Они одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов.

В том числе речь идет и о пяти самоуправляющих городах – столице Тбилиси, а также Батуми, Рустави, Кутаиси, Поти. Такие данные после подсчета голосов утром 31 октября обнародовала Центральная избирательная комиссия страны, передает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что только в Цаленджихском муниципалитете, расположенном на западе Грузии, лидером выборов стал представитель оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Гиоргий Харчилава.

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По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии ЕНД Никанор Мелия – 44,4%.

В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми – Арчил Чиковани, в Кутаиси – Иосеб Хахалеишвили, в Поти – Бека Вачарадзе. Явка во втором туре выборов по всей стране составила 49,09%.

При этом грузинская оппозиция уже заявила о фальсификациях во время голосования и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов, передает DW. Глава "Единого национального движения" Никанор Мелия также призвал соотечественников к "бескомпромиссной борьбе".

Напомним: накануне экзит-полы показали противоположные результаты голосования. В частности, опрос GORBI от провластной телекомпании "Имеди" засвидетельствовал, что победу одержала "Грузинская мечта". В то время как экзит-полы от Anova, которые обнародовала компания "Мтавари", утверждали, что в крупных городах лидировали оппозиционные кандидаты.

Тбилиси (622 участка, 80,8% от общего количества):

Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 55,6%;

Ника Мелия ("Единое национальное движение") – 44,4%.

Рустави (88 участков, 86% от общего числа):

Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 54,3%;

Давид Киркитадзе (ЕНД) – 45,7%.

Кутаиси (66 участков, 53% от общего числа)

Иосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 52%;

Хатия Деканоидзе (ЕНД) – 48%.

Поти (33 участка, 100% от общего числа):

Бека Вачарадзе ("Грузинская мечта") – 57,35%;

Гиги Угулава (ЕНД) – 42,65%.

Батуми (69 участков, 65% от общего числа):

Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 51,1%;

Георгий Киртадзе (ЕНД) – 48,9%.

Зугдиди (83 участка, 76% от общего числа):

Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 52,2%;

Анзор Мелия (ЕНД) – 47,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам местных выборов в Грузии 2 октября, победу одержала правящая политсила "Грузинская мечта". Ее кандидаты почти на 16% обошли представителей оппозиционного "Единого национального движения" соратников Михеила Саакашвили. Однако в пяти самоуправляющихся городах был назначен второй тур мэрских выборов.