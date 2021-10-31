В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК обнародовала результаты
Кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во втором туре местных выборов в Грузии, которые состоялись 30 октября. Они одержали победу в 19 из 20 муниципалитетов.
В том числе речь идет и о пяти самоуправляющих городах – столице Тбилиси, а также Батуми, Рустави, Кутаиси, Поти. Такие данные после подсчета голосов утром 31 октября обнародовала Центральная избирательная комиссия страны, передает "Эхо Кавказа".
Отмечается, что только в Цаленджихском муниципалитете, расположенном на западе Грузии, лидером выборов стал представитель оппозиционного "Единого национального движения" (ЕНД) Гиоргий Харчилава.
По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии ЕНД Никанор Мелия – 44,4%.
В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми – Арчил Чиковани, в Кутаиси – Иосеб Хахалеишвили, в Поти – Бека Вачарадзе. Явка во втором туре выборов по всей стране составила 49,09%.
При этом грузинская оппозиция уже заявила о фальсификациях во время голосования и отказалась признавать итоги второго тура муниципальных выборов, передает DW. Глава "Единого национального движения" Никанор Мелия также призвал соотечественников к "бескомпромиссной борьбе".
Напомним: накануне экзит-полы показали противоположные результаты голосования. В частности, опрос GORBI от провластной телекомпании "Имеди" засвидетельствовал, что победу одержала "Грузинская мечта". В то время как экзит-полы от Anova, которые обнародовала компания "Мтавари", утверждали, что в крупных городах лидировали оппозиционные кандидаты.Результаты ЦИК по итогам второго тура выборов
Тбилиси (622 участка, 80,8% от общего количества):
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 55,6%;
Ника Мелия ("Единое национальное движение") – 44,4%.
Рустави (88 участков, 86% от общего числа):
Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 54,3%;
Давид Киркитадзе (ЕНД) – 45,7%.
Кутаиси (66 участков, 53% от общего числа)
Иосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 52%;
Хатия Деканоидзе (ЕНД) – 48%.
Поти (33 участка, 100% от общего числа):
Бека Вачарадзе ("Грузинская мечта") – 57,35%;
Гиги Угулава (ЕНД) – 42,65%.
Батуми (69 участков, 65% от общего числа):
Арчил Чиковани ("Грузинская мечта") – 51,1%;
Георгий Киртадзе (ЕНД) – 48,9%.
Зугдиди (83 участка, 76% от общего числа):
Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 52,2%;
Анзор Мелия (ЕНД) – 47,8%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам местных выборов в Грузии 2 октября, победу одержала правящая политсила "Грузинская мечта". Ее кандидаты почти на 16% обошли представителей оппозиционного "Единого национального движения" соратников Михеила Саакашвили. Однако в пяти самоуправляющихся городах был назначен второй тур мэрских выборов.