В Грузии прошли выборы: экзитполы дали противоположные результаты

В субботу, 30 октября, в Грузии прошел второй тур местных выборов, где выбирали мэров во всех крупных городах. Проведенные экзитполы показали противоположные результаты.

Так, местная провластная телекомпания "Имеди" опубликовала опрос от GORBI. Они утверждают, что во всех городах, в том числе в столице, побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", передает "Эхо Кавказа".

В Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Батуми партия получила более 50% голосов граждан. Чуть меньше голосов, согласно предварительным результатам, получили кандидаты от "Национального движения".

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Оппозиционная телекомпания "Мтавари" опубликовала результаты экзитполов от Anova. Они утверждают, что в крупных городах лидируют оппозиционные кандидаты от "Национального движения".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правящая партия "Грузинская мечта" выиграла местные выборы в Грузии, обойдя оппозиционную политсилу "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили почти на 16%. Однако в пяти самоуправляемых городах будет назначен второй тур голосования за мэров.