В Тбилиси, столице Грузии, участники митинга "Консервативного движения" и "Альт Инфо" сорвали флаг Европейского Союза, потоптались по нем и сожгли. Это произошло 14 марта у здания парламента.

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Пророссийские "активисты" требовали, чтобы власти устроили референдум касательно скандального законопроекта об "иноагентах", списанного с российского документа, передает "Грузия Online". Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что по факту правонарушения начато административное производство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Прокремлевские радикалы также потребовали освобождения лиц, задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля 2021 года. Тогда "активисты" разгромили офис "Тбилиси Прайд" и нападали на съемочные группы телеканалов.

Третьим требованием было "образцовое наказание" тех, кто, по мнению участников акции, "организовывал переворот". Заявлялось, что протест направлен "против агентов, пытающихся втянуть Грузию в войну".

В МИД страны объяснили, что имело место нарушение статьи 174 (18-й прима) Кодекса административных правонарушений – надругательство над официальным символом Евросоюза, Организации Североатлантического договора или иной международной организации, установленном/вывешенном государственным учреждением.

Правоохранители должны идентифицировать личности подозреваемых. За содеянное им грозит штраф.

Министерство также призывало митингующих соблюдать нормы общественного порядка, подчиняться законным требования полиции и не выходить за рамки закона свободы собраний и выражения мнения.

"Каждый факт нарушения закона будет немедленно пресекаться полицией и повлечет строгое правовое реагирование", – заверили в МВД.

После инцидента возле высшего законодательного органа Грузии сотрудниками патрульной полиции вновь был поднят флаг ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Это вызвало масштабные протесты граждан, которые выступили против копирования правил РФ и пророссийских настроений в целом. Президент страны Саломе Зурабишвили встала на сторону народа.

– Грузинам удалось "отменить" скандальный закон. Парламентарии пообещали, что не проголосуют за него. В итоге во втором чтении только один депутат проголосовал "за", а 35 "против".

– Пророссийский премьер рузии Ираклий Гарибашвили негативно высказался об Украине, президенте Владимире Зеленском и других политиках нашей страны. В его эмоциональной речи была фраза "неряшливые неудачники". Кроме того, Гарибашвили обвинил Украину в желании "открыть второй фронт" в Грузии.

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