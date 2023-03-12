Премьер Грузии оскорбил Зеленского и других украинских политиков, поддержавших протесты против влияния РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили негативно высказался о комментариях Владимира Зеленского о протестах в Грузии. Он призывал президента Украины и других политиков "посмотреть на свою страну, а затем вмешиваться в политическую жизнь Грузии".

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Об этом сообщает местное издание ImediNews. Гарибашвили назвал политиков "неудачниками".

"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контрудары, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после оккупации Бахмута ситуация, вероятно, станет еще более сложной", – сообщил Гарибашвили.

Он заявил, что Зеленскому нужно "сперва посмотреть на свою страну". Также он негативно высказался и в адрес других политиков.

"Вышел Кличко, вышел Фейгин и какие-то неизвестные лица, украинские политики, Арахамия и какие-то неряшливые неудачники, которые говорят, что нужны перемены, переворот, а это прямое вмешательство в политику страны. Сначала позаботьтесь о себе и своей стране, мы позаботится о нашей стране. Я хочу сказать это всем", – сообщил премьер-министр Грузии.

Важно отметить, что президентка Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил власти Украины в том, что они якобы хотели открыть в его стране "второй фронт". Именно для этого, по словам политика, они отправили в Грузию экс-президента Михеила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме.

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