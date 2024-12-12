В Грузии продолжаются акции протеста: в Тбилиси к митингу присоединились госслужащие. Фото и видео

В Грузии уже 14 сутки люди выходят на массовые акции протеста. Как отмечают очевидцы, антиправительственные акции в Тбилиси сегодня проходят "спокойно", но пик протеста ожидается в следующую субботу, когда в парламенте запланированы "выборы" президента.

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Сегодня к акции протеста у парламента Грузии присоединились люди, занятые в госсекторе. Дело в том, что в парламенте (легитимность которого подвергнута сомнению) поддержали законопроект об изменении к закону о государственной службе.

Основная цель изменений – сделать так, чтобы госслужащий, уволенный по какой-то причине (включая политическую), не смог вернуться в систему государственной службы или, по крайней мере, столкнулся с чрезвычайными трудностями. Обращение в суд лица, уволенного в результате реорганизации, не будет приостанавливать решение.

Обычно на акциях у парламента не было выступающих. Но сейчас они появились. Это чиновники, присоединившиеся к протесту.

"Цель нашего протеста – донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верны Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. Также призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм устрашения, которых в последнее время было много", – заявил сотрудник мэрии Тбилиси Гиг Сопромадзе.

В свою очередь, сегодня правозащитные неправительственные организации, занимающиеся делами задержанных во время протестных акций, заявили, что полиция силой забирает протестующих на допрос. По их мнению, это новая форма полицейского террора.

Активист Николай Левшиц сообщил, что сегодня в муниципалитете Марнеул "неизвестный с ножом напал на школьную учительницу". Нападающий "предложил" женщине "у*бывать в свою любимую Европу с другими агентами", после чего нанес ей ножевое ранение.

Также сегодня в Тбилиси к протестующим обратился бывший телеведущий Гоча Ткешелашвили. Он призвал граждан к мирной борьбе. По его словам, "в настоящее время как никогда грузины должны стоять вместе" ради будущего страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение последних 10 дней протестов в Тбилиси силовики травмировали более 70 журналистов и телеоператоров. При этом Специальная следственная служба до сих пор не установила ни одного виновного.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября: в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года, протестующие заявили, что такие действия ставят под угрозу. будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщилось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы.

С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Уже после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась в Европу из-за протестов в Тбилиси.

В целом антиправительственные протесты в Грузии по определенным признакам напоминают Майдан в Украине 2013-2014 годов. Однако сегодняшние события отличаются тем, что у грузин нет выраженного лидера и объединенной оппозиции, а демонстрации не имеют четкой организации и достаточно хаотичны.