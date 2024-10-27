В Грузии оппозиция отказалась признавать результаты выборов и анонсировала акции протеста

По подсчетам Центризбиркома Грузии после обработки данных с более чем 70% участков, на выборах лидирует пророссийская партия "Грузинская мечта". В свою очередь оппозиционные партии заявили о непризнании результатов выборов. Все они решили присоединиться к акциям протеста, которые анонсировала "Единство-Национальное движение", партия Михаила Саакашвили.

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Как сообщает центризбирком Грузии, "Грузинская мечта" получила 53% голосов. У "Коалиции за изменения" – 11,1%; у ЕНД – 9,8%; у "Сильной Грузии" – 9%; у "Гахарии за Грузию" - 8,24%. Остальные партии и вовсе не преодолели барьер в 5%.

Сразу после обнародования данных партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единство-Национальное движение" заявила, что не признает итоги парламентских выборов.

"Центрисбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили. ЕНД переходит в режим чрезвычайной ситуации", – заявила лидер партии Тина Бокучава.

В "Коалиции за перемены", где также не признают результаты выборов, заявили, что "Грузинская мечта" совершает конституционный переворот.

"Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. "Мечта" является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии", – пообещал лидер "Коалиции" Николоз Гварамия.

"Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная комиссия. Результаты не отражают свободу грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа", – заявила лидер "Сильной Грузии" Анна Долидзе.

Заявление о масштабных фальсификациях и сделала партия Гахария "За Грузию". Все указанные партии также анонсировали протесты, но пока не сообщили, где и когда будут протестовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии 26 октября проходили парламентские выборы, которые, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, являются "референдумом за войну или мир". То есть правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" прямо заявила избирателям - если ее не выберут, в стране будет война, как в Украине.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что ее могут арестовать, если правящая партия победит на парламентских выборах.

в Европейском Союзе неоднократно угрожали разорвать соглашения о безвизовом режиме с Грузией в случае дальнейшего "демократического упадка" в стране, если партия "Грузинская мечта" продолжит "подражать своей авторитарной траектории".

Также в Европе выразили сомнение относительно будущего Грузии в составе ЕС.

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