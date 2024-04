Россия удвоила усилия по оправданию удара Ирана по Израилю и подхватила освещение протестов в Грузии: в ISW назвали интерес Кремля

Российские официальные лица удвоили усилия по "оправданию" крупномасштабной иранской атаки на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Они ошибочно приравнивают ее к израильскому удару в начале месяца, направленному против представителей "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) в Дамаске.

Тем временем росСМИ ухватились за грузинские протесты против закона, аналогичного российскому об "иностранных агентах", в рамках попыток Кремля усилить политические разногласия в Грузии. На такие факты указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Оправдание Кремлем атаки Ирана на Израиль

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН 14 апреля, что Иран ударил по Израилю "в ответ на бездействие" организации после израильского удара 1 апреля по представителям КСИР в столице Сирии.

Пропагандист также заявил, якобы Тель-Авив "постоянно бомбит Сирию". Он призвал Израиль "отказаться от военных действий на Ближнем Востоке" и повторил призывы РФ к прекращению огня в секторе Газа.

Со своей стороны пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, Россия выступает против эскалации и "поддерживает политико-дипломатическое разрешение конфликтов" на Ближнем Востоке.

"Российское правительство, скорее всего, продолжит активизировать информационные операции, призванные оправдать перед международным сообществом удары Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля", – считает ISW.

Усилия Кремля по обострению политических разногласий в Грузии

Российские государственные СМИ подробно осветили дебаты в грузинском парламенте 15 апреля по предложенному закону, который потребует от неправительственных организаций в Грузии, получающих более 20% своего бюджета из иностранных источников, регистрироваться как "организация, преследующая интересы иностранного государства". Этот ярлык лишь заменяет термин "иностранный агент", который использует Россия и который фигурировал в предыдущих версиях предлагаемого грузинского закона.

Пропагандисты из РФ особо сосредоточили внимание на протестах в Тбилиси и неоднократно подчеркивали, что именно западные дипломаты в Грузии, такие как миссия ЕС и посольство США, выступили против принятия документа.

Уже упомянутый кремлевский спикер Песков 4 апреля отреагировал на повторное внесение законопроекта в парламент Грузии и назвал абсурдными заявления о том, что это "российский проект". Он утверждал, что такие законы являются "мировой практикой" и "ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику".

Парламент Грузии принял этот проект закона в первом чтении еще в 2023 году, а затем снял его с дальнейшего рассмотрения после массовых акций общественности. Тогда российские издания и телеканалы так же широко освещали общественные протесты и разногласия в грузинском обществе.

"Россия регулярно пытается изобразить политику Украины и других постсоветских стран как хаотичную в попытке дестабилизировать целевые государства и облегчить для России влияние на них или открытое нападение", – напомнили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, с момента теракта в подмосковном "Крокусе" российские спецслужбы ведут игру, в сценарий которой входит провокация на Запорожской АЭС. Она состоит в том, чтобы совершить теракт и обвинить в этом Украину, параллельно развернув массовую дезинформационную кампанию, рассчитанную на международных партнеров Киева.

