В Греции не стихают лесные пожары, тысячи людей вынуждены были покинуть дома. Фото и видео

Лесные пожары продолжают бушевать в нескольких регионах Греции, где сильные ветры разносят пламя по населенных пунктах. Из-за ЧП восемь человек погибли, более 2000 были вынуждены покинуть свои дома.

В последние дни в стране, которая переживает сильнейшую за 30 лет жару в +45, зафиксировали несколько масштабных возгораний. Местные СМИ пишут, что на сегодня утихло лишь одно из них – в пригороде Афин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Последовательные пожары в Греции начались пять дней назад и вызвали неисчислимые разрушения в стране, пишет Thetoc.

Видео дня

Министр сельского и лесного хозяйства страны заявил, что 217 возгораний были локализованы. В частности, сильный пожар в районе Пелопоннеса стабилизируется, утихли они и в северном пригороде Афин, но шесть еще продолжаются.

Самый крупный пожар бушует на Эвии, а также в муниципалитете Пефки. По словам специалистов, огонь распространяется по фронту, превышающему 6 км, активных возгораний так много, что пожарная команда не в состоянии их контролировать.

На Эвии огонь уничтожил тысячи гектаров земли, много жилых домов и предприятий. С острова увезли около 1350 человек.

При этом пожарные и жители, которые остались там с момента эвакуации, прилагают отчаянные усилия, чтобы спасти то, что могут, пишет protothema.gr. Люди, которые потеряли в огне дома и все нажитое, не сдерживали эмоций, публикуя видео разрушений в сети.

В районе Пефки расположились несколько кораблей Военно-морского флота, другие судна, рыболовные и частные лодки, чтобы оказать помощь по эвакуации по воде, так как большинство дорог оказались в огне. Некоторые из автодорог открывают только ночью.

"Уже слишком поздно. К сожалению, ситуация вышла из-под контроля. Северная Эвия была полностью разрушена", – процитировало Queen.gr слова мэра муниципалитета Истиайя в северной части острова Янниса Конзиаса.

Он призвал к помощи военную авиацию, но начальник гражданской обороны Никос Хардалиас отметил, что их самолеты и вертолеты не могут присоединиться, так как столкнулись с рядом проблем, среди которых и плохая видимость из-за огня и дыма. Все же на призыв греческих властей откликнулись Франция, Германия и Британия.

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