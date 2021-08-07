Грецию из-за лесных пожаров назвали 'филиалом ада', есть погибшие. Видео

В Греции продолжают распространяться масштабные лесные пожары, которые начались на фоне аномально высоких температур. Людей массово эвакуируют.

Кадры с парома, на котором перевозили спасенных от огня людей, опубликовал аккаунт Disclose.tv в Twitter. На ролике видно, что плавсредство отдаляется от берега и со всех сторон окружено огнем (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

После публикации этого видео комментаторы в соцсетях назвали Грецию "филиалом ада на Земле", пользователей впечатлили масштабы возгорания. Сложная ситуация сложилась на острове Эвия, откуда туристов увозили на паромах и рыбацких лодках.

"Мы говорим об апокалипсисе, я не знаю, как его описать", – сказал Сотирис Даникас, сотрудник береговой охраны острова.

На сегодня пожары в Греции унесли уже две жизни, один из погибших – пожарный. 38-летний доброволец умер в пригороде Афин из-за падения электрического столба, пишет BBC. Травмы получили 20 человек.

Сообщается о более чем 150 очагах, шесть районов перевели в режим повышенной готовности. С огнем борются сотни пожарных и около 20 самолетов.

Вместе с тем, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что ситуация немного улучшилась. После того, как пожары потушат, власти сосредоточатся на оценке ущерба и восстановлении природы.

Как сообщал OBOZREVATEL, пожары в Греции уничтожали на своем пути фермы, сады, инфраструктуру, жилища. Многим людям пришлось покинуть свои дома и спасаться бегством.