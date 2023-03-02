В Греции назвали причину столкновения поездов, в результате которого погибли 43 человека: в стране объявлен траур. Фото

Крупнейшая в истории Греции железнодорожная катастрофа, которая унесла десятки жизней, произошла из-за трагической человеческой ошибки. В результате столкновения грузового и пассажирского поездов в районе гродка Темпи в ночь на 1 марта погибли 43 человека, более 60 пострадали.

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Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. В связи с катастрофой в стране объявили трехдневный траур, передает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Все в этой трагедии, к сожалению, в основном указывает на человеческий фактор. Правосудие сделает свое дело. Виновные будут привлечены к ответственности", – сказал глава правительства в телеобращении.

Министр транспорта страны Константинос Караманлис после катастрофы объявил о своей отставке, отметив: "Когда происходит что-то настолько трагическое, невозможно делать вид, что ничего не произошло".

Столкновение произошло во вторник вечером незадолго до полуночи возле деревни Евангелизмос вблизи Темпи. Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему по тому же пути двигался грузовой состав, который направлялся из Салоник в Ларису.

В пассажирском поезде находились 350 человек – в основном молодежь, которая возвращалась в Салоники после каникул. Тем временем товарняк перевозил морские контейнеры. По данным греческих СМИ, скорость поездов перед катастрофой составляла около 160 км/ч.

Лобовой удар был настолько сильным, что колеса и детали обоих составов разлетелись на десятки метров. Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов, один из них загорелся.

"Они ехали на очень высокой скорости, и оба машиниста не подозревали, что едут навстречу друг другу", – заявил губернатор региона Фессалии Костас Агорастос.

Вскоре после крушения был задержан начальник станции города Лариса, который управлял движением поездов в момент столкновения. Ему было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности и нарушении правил безопасности движения.

Сообщалось, что на первых допросах мужчина отрицал вину и утверждал, якобы авария могла произойти из-за технической неисправности. По его словам, он повернул ключ автоматизированной системы, которая отправляет встречные поезда на разные пути, но она не сработала.

"Почему об этом не доложили машинистам – неизвестно. В ходе дачи показаний вечером 1 марта начальнику станции предоставили заключение экспертов, согласно которому система работала исправно. После этого он сказал: "Возможно, я ошибся". Он также сослался на загруженность и проблемы с другим составом", – следует из публикаций греческих СМИ.

Профсоюз работников железных дорог Греции объявил на 2 марта 24-часовую забастовку в связи с катастрофой. Лидеры профсоюзов заявили, что к аварии привели "хронические проблемы и стечение множества факторов", в том числе нехватка персонала и неработающее оборудование.

Работники железных дорог страны утверждают, что с 2000 года власти потратили более €20 млрд на установку современных электронных систем безопасности движения, однако проект так и не был реализован, а оборудование не работало.

"Ничего не работает. Все делается людьми вручную. Ни указатели не работают, ни светофоры, ни регулировка движения. Если бы они были справны, машинисты видели бы красный сигнал", – объяснил президент греческого союза машинистов Костас Генидуниас.

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