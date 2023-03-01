В Греции в результате столкновения поездов 32 человека погибли, 85 ранены. Фото и видео с места трагедии

Пассажирский поезд, в котором находились сотни людей, лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом в огненной аварии на севере Греции утром в среду, 1 марта. В результате аварии 32 человека погибли погибли и по меньшей мере 85 получили ранения.

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Спасатели отчаянно ищут выживших после ЧП, произошедшего возле небольшого городка Темпи рядом с долиной, где расположены основные автомобильные и железнодорожные туннели, примерно в 380 километрах к северу от Афин. Об этом сообщают издание Associated Press, Bloomberg и NEXTA (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Греческая железнодорожная частная компания Hellenic Train заявила о лобовом столкновении товарного поезда и пассажирского IC 62. Несколько вагонов второго сошли с рельсов и по меньшей мере три загорелись после удара.

На кадрах с Темпи видны клубы густого дыма, вырывающиеся из опрокинутых вагонов, и длинные очереди спасательных машин рядом с ними. Тем временем спасатели с фонарями обыскивали вагоны в поисках выживших, а парамедики уводили пострадавших и шокированных пассажиров с места происшествия.

По словам людей, находившихся в пассажирском поезде, после удара их вагон начал вращаться, прежде чем перевернулся – некоторые смогли выбраться бес серьезных травм.

"Это были 10 кошмарных секунд с огнем, из-за дыма мало что было видно", – сказал один из пассажиров.

На телевизионном брифинге представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис сообщил, что пассажирский поезд перевозил 350 человек. Он следовал из столицы в Салоники – второй по величине город страны, известный своими фестивалями и яркой культурной жизнью. Авария последовала за общенациональным карнавалом в выходные, который закончился государственным праздником в понедельник.

По официальным данным на утро среды, 32 человека погибли, 85 ранены в результате столкновения поездов. Около 200 пассажиров благополучно доставлены в Салоник.

На месте ЧП начались восстановительные работы и ожидается, что количество погибших возрастет. К спасательной операции привлекли не менее 150 пожарных с 17 автомобилями и 40 машинами скорой помощи, добавил Вартакояннис.

Власти заявили, что до сих пор неясно, что привело к столкновению.

Hellenic Train, основная греческая железнодорожная компания, была приобретена Ferrovie dello Stato Italiane в 2017 году и теперь полностью контролируется Trenitalia. Компания занимается как пассажирскими, так и грузовыми перевозками. Основная линия, по которой предлагаются ежедневные рейсы: Афины – Салоники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года в горном районе Пентели в Греции вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти провели эвакуацию девяти районов города и больницы.

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