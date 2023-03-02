В Аргентине из-за аварии на АЭС без света остались 20 млн человек: появились подробности

В Аргентине около 20 млн человек остались без электричества в результате аварии на атомной электростанции ​​Atucha I в городе Лима провинции Буэнос-Айрес. Причиной выхода из строя АЭС стали пожары, произошедшие на пастбищах, которые затронули три высоковольтные линии электропередачи.

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Авария на электростанции привела к дисбалансу между спросом и поставкой электроэнергии из аргентинской системы межсетевого взаимодействия. Об этом сообщает издание La Nacion.

Без электричества осталась большая часть столичного района Буэнос-Айреса и несколько провинций страны. Около 40% от общего спроса на электроэнергию в стране остались без электричества, что эквивалентно более чем 6 миллионам домов или 20 миллионам человек.

Предварительной причиной пожара, который в свою очередь привел к выводу из строя АЭС, называют сильную засуху. Это в свою очередь парализовало транспортное сообщение в Аргентине и производственные предприятия. Кроме того, авария коснулась и водоснабжения.

Специалисты пытались оперативно устранить масштабную аварию, однако на протяжении долгого времени миллионы человек по-прежнему оставались без электричества. Дефицит электроэнергии составлял 10 тыс. МВт.

Государственная компания Nucleoelectrica, отвечающая за эксплуатацию атомной электростанции, указала, что авария на АЭС может быть устранена только спустя 48 часов. Тем временем вторая атомная электростанция, расположенная в Сарате, Atucha II, не работает с прошлого года из-за работ по техническому обслуживанию.

Примечательно, что по состоянию на 2021 год население Аргентины оценивалось в чуть более 45 млн человек. Следовательно, масштабная авария на атомной электростанции в городе Лима оставила без электричества почти половину страны.

Напомним, в России произошел пожар на Ростовской АЭС. Вспыхнул блочный трансформатор энергоблока №3. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал.

Ранее сообщалось, что стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие атомной энергетики и увеличение объемов атомной генерации. Но при этом новые блоки атомных электростанций будут строиться с учетом военных рисков и угроз.

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