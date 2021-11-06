В Глазго тысячи людей вышли на митинг: требуют действий для выхода из климатического кризиса. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Глазго тысячи людей вышли на митинг: требуют действий для выхода из климатического кризиса. Фото и видео

В Глазго, Шотландия, тысячи людей вышли на митинг. Они требуют, чтобы мировые лидер более решительно реагировали на изменение климата.

Об этом сообщает La Repubblica. Организаторы заявили, что в акции приняли участие около 100 тысяч человек, передает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Активисты вышли на улицы Глазго, где проходит климатическая конференция ООН.

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит 26-я конференция ООН по изменению климата.

Видео дня

Экоактивисты, которые вышли на митинг, обвиняли крупные корпорации в климатическом кризисе. Они также скандировали, что капитализм убивает планету.

Активисты требуют мировых лидеров действовать решительнее.

Некоторые держали в руках плакаты со словами Греты Тунберг "бла-бла-бла". Напомним, что такими словами шведская 18-летняя активистка отреагировала на обещания мировых лидеров по вопросу спасения планеты.

Митинг собрал около 100 тысяч человек.

Демонстранты считают, что обещаний недостаточно для сдерживания глобального потепления.

Активисты требуют прекратить убивать планету.

Отметим, что акции проходили не только в Глазго. Люди также выходили на улицы в Лондоне, Австралии, Франции, Швейцарии и других странах и городах.

Демонстрация в Австралии.
Демонстрация в Швейцарии.
Демонстрация в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 стран мира обязались остановить глобальную вырубку лесов до 2030 года. Они согласились выделить 19,2 млрд долларов на защиту и восстановление лесов.

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