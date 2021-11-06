В Глазго тысячи людей вышли на митинг: требуют действий для выхода из климатического кризиса. Фото и видео

В Глазго, Шотландия, тысячи людей вышли на митинг. Они требуют, чтобы мировые лидер более решительно реагировали на изменение климата.

Об этом сообщает La Repubblica. Организаторы заявили, что в акции приняли участие около 100 тысяч человек, передает BBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит 26-я конференция ООН по изменению климата.

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Экоактивисты, которые вышли на митинг, обвиняли крупные корпорации в климатическом кризисе. Они также скандировали, что капитализм убивает планету.

Некоторые держали в руках плакаты со словами Греты Тунберг "бла-бла-бла". Напомним, что такими словами шведская 18-летняя активистка отреагировала на обещания мировых лидеров по вопросу спасения планеты.

Демонстранты считают, что обещаний недостаточно для сдерживания глобального потепления.

Отметим, что акции проходили не только в Глазго. Люди также выходили на улицы в Лондоне, Австралии, Франции, Швейцарии и других странах и городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, более 100 стран мира обязались остановить глобальную вырубку лесов до 2030 года. Они согласились выделить 19,2 млрд долларов на защиту и восстановление лесов.