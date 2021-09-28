"Бла-бла-бла": экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала мировых лидеров за бездействие

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила с новой резкой речью, заявив: все обещания мировых лидеров – это "бла-бла-бла". Правительства ведущих стран, как отметила 18-летняя борец за экологию, на самом деле бездействуют в плане спасения планеты.

Девушка выступила с соответствующими заявлениями во вторник, 28 сентября, открывая молодежный климатический саммит Youth4Climate в Милане (Италия), передает La Repubblica. "Нет никакой "планеты Б" и планеты "бла-бла-бла", – предупредила Тунберг (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, политики не выполнили обещаний. "Зеленая экономика – бла-бла-бла. Нулевые [показатели углеродных выбросов к] 2050 году – бла-бла-бла", – высказалась она.

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Так, по данным ООН, объемы выбросов углерода к 2030-му, если ситуация не буде меняться, увеличатся на 16%, а не сократятся вдвое, что необходимо для удержания глобального потепления.

Тунберг заявила, что "от наших так называемых лидеров" можно услышать только "великолепно звучащие слова", но действий все еще нет.

"Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах... Уже 30 лет "бла-бла-бла", и куда это нас привело?" – спросила климатическая активистка.

Как известно, Youth4Climate будет длится в Милане в течение трех дней. Международное мероприятие организовало итальянское правительство, а именно министерство окружающей среды, земли и моря.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тунберг снялась в фотосессии для обложки журнала Vogue Scandinavia. Активистка позировала вместе со своей исландской лошадью по кличке Стренгур.