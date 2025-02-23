В Германии стартовали внеочередные выборы в Бундестаг: все детали

В воскресенье, 23 февраля, в Германии проходят досрочные парламентские выборы. Граждане страны выбирают членов Бундестага, которые в свою очередь должны будут проголосовать за нового канцлера.

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Первые результаты экзитполов станут известны в день голосования около 19:00 по киевском времени. OBOZ.UA выяснил, как проходит процесс голосования и какие политические силы могут претендовать на места в Бундестаге.

В течение дня по всей Германии будут работать около 65 тысяч избирательных участков на 299 избирательных округах. Принять участие в голосовании смогут более 59 миллионов граждан страны.

В этот раз гражданам Германии придется выбрать фаворита среди 29 партий, которые принимают участие выборах. Примечательно, что внеочередные парламентские выборы были назначены после острого политического кризиса и распада правительственной коалиции.

За несколько дней до выборов издание ZDF публиковало данные соцопроса, который свидетельствовал, что победителем на выборах может стать союз ХДС/ХСС с результатом около 29%. В связи с этим аналитики считают, что наиболее вероятным кандидатом на должность канцлера станет глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

На втором месте, согласно соцопросам, может оказаться партия "Альтернатива для Германии" с результатом около 21%. Кроме того, в новом составе Бундестага, вероятно, окажутся правящая Социал-демократическая партия Германии (15%) и "Союз 90/Зелёные", за который в ходе опроса проголосовали 12% респондентов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц верит, что сможет остаться в своей должности по результатам внеочередных выборов в Бундестаг. Он выразил надежду, что большинство немцев проголосуют за Социал-демократическую партию (СДПГ), к которой он принадлежит.

Ранее лидер немецкой консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц настаивает на переговорах с Францией и Великобританией по ядерной защите Европы. Причина – сомнения в поддержке США в НАТО.

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