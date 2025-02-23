'Я верю в победу': Шольц выразил уверенность, что останется канцлером после внеочередных выборов

Канцлер Германии Олаф Шольц верит, что сможет остаться в своей должности по результатам внеочередных выборов в Бундестаг. Он выразил надежду, что большинство немцев проголосуют за Социал-демократическую партию (СДПГ), к которой он принадлежит.

Видео дня

Это необходимо для того, чтобы Германия была достаточно сильной и чтобы правительство могло продолжить работу под его руководством. Об этом Шольц заявил в субботу, 22 февраля, передает tagesschau.de.

"Я оптимистично настроен на успех в своем избирательном округе в Потсдаме. Я абсолютно уверен, что смогу снова победить в этом округе – так же, как и в прошлый раз", – сказал он.

Что же касается СДПГ, кандидатом на должность канцлера от которой является Шольц, ее рейтинг за день до выборов составлял 15%. Своими результатами она уступала "Альтернативе для Германии", которая имела 21% поддержки, и "Христианско-демократическому союзу", занимавшему первое место с 30%.

Здесь Шольц рассчитывает на граждан, которые еще не определились с выбором.

"Я не верю в чудеса, но я верю в победу на выборах. Я убежден, что на этот раз многие определятся только на избирательном участке", – отметил политик.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Германии пройдут уже сегодня, 23 февраля. Их назначили после того, как в конце прошлого года развалилась коалиция из трех партий под руководством лидера социал-демократов Олафа Шольца.

Самая большая по результатам выборов фракция должна договориться о коалиции с другими партиями. Если это произойдет, то президент выдвинет кандидатуру ее лидера на должность канцлера.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не намерен продолжать свою карьеру по истечении своего срока в должности. Он отметил, что по истечении своего срока в должности главы правительства хочет "вернуться к нормальной жизни".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!