Надо становиться независимыми от США: Мерц призвал Францию и Британию усилить ядерную защиту Европы

Лидер немецкой консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц настаивает на переговорах с Францией и Великобританией по ядерной защите Европы. Причина – сомнения в поддержке США в НАТО.

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Об этом он сказав в пятницу, 21 февраля, в эфире на одной из радиостанций, передает Tagesspiegel. В связи с угрозами новой администрации США прекратить поддержку Европы Мерц призвал к переговорам с Парижем и Лондоном по вопросам ядерной защиты.

"Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет в полной мере соблюдать обещание НАТО о помощи", – заявил политик.

Он добавил, что европейцам необходимо приложить больше усилий, чтобы защитить континент самостоятельно.

"Нам нужно обсудить друг с другом, как это может выглядеть", — добавил Мерц, имея в виду так называемый ядерный обмен. В настоящее время Германия имеет такие отношения с США. Это означает, что в случае войны немецкие самолеты доставят к целям американские атомные бомбы.

По словам Мерца, французское правительство неоднократно предлагало правительству Германии обсудить этот вопрос. Однако власти ФРГ так и не отреагировали на это.

У Франции и Великобритании запасы ядерного оружия значительно меньше, чем у США и России. Франция также стремилась к сотрудничеству по экономическим соображениям, поскольку ядерные программы обходятся очень дорого.

Как сообщал OBOZ.UA, ранееФридрих Мерц заявил, что во время предыдущего саммита страны НАТО приняли решение, что Украина будет иметь перспективу членства в военном блоке. Также он подчеркнул, что только одно государство не может единолично изменить это коллективное решение.

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