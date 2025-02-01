В Германии создали ролик о страданиях россиян-изгнанников, использовав кадры пострадавших от войны украинцев: в МИДе резко отреагировали. Фото и видео

Министерство иностранных дел жестко раскритиковало видео о страданиях россиян-изгнанников, с использованием кадров пострадавших от войны украинцев. Ролик уже завирусился в сети.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что видео создало в Германии агентство Lureberlin по заказу издания Meduza. Кому оно принадлежит неизвестно.

"Решительно осуждаем демонстрацию изображений украинцев, пострадавших в результате российского террора, в рекламе российского медиа".

В ведомстве также выдали "особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие" агентства Lure из Берлина, создавшего это видео.

"Они показали украинцев, потерявших семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, – полный позор", – говорится в сообщении украинского МИД.

Кроме того, спикер МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, эксплуатирующий украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился".

"Мы также убеждены, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают прощения", – резюмировали в ведомстве.

Украинское общество также отреагировало на видео. В частности, режиссер Ирина Целик написала на своей странице в Facebook, что ее "накрыло отвращением и яростью" от пересмотренного. Она также опубликовала видео и добавила, что "агентство уже удалило ролик. Но у меня он был открыт во вкладке, и я записала его на телефон".

"Немецкое (upd или нет?) агентство lureberlin создало pro bono ролик для издания Meduza. Чтобы рассказать о страданиях россиян-изгнанников, они щедро использовали в своем видео кадры со страданиями украинцев. Ну и все это вперемешку с кадрами о Навальном, ведь такие же у них ныне "флеймс оф хоуп". А знаете, к чему все в кульминации сводится? Мы были арестованы. Мы ПОТЕРЯЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ". (капслок мой)", – написала она.

Целик также добавила, что ей пишут, что этот ролик транслируется в немецких кинотеатрах перед показами фильмов. Также Берлином расклеены такие вот постеры.

"Как очень точно написала Горгона Бобровицкая, "какой интересный месседж: пока россияне убивают украинцев, сочувствовать надо россиянам". Оставлю ссылку на ролик в комментариях", – резюмировала Ирина Целик.

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