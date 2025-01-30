"Всегда был гнидой": путинист Хрусталев заставил детей из оккупированной Макеевки стрелять из танков по "врагам России". Видео
Российский телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев, известный своим участием в шоу Comedy Club и Comedy Woman, принял участие в пропагандистском ролике, снятом на оккупированной территории Макеевки. В этом видео он, одетый в военную форму РФ, вместе с детьми демонстрировал навыки стрельбы из танков по мишеням, символизировавшим "врагов России".
На кадрах, опубликованных росмедиа, дети в военной форме с усердием учатся уничтожать воображаемого "противника", а их новый инструктор в роли "рядового Хрусталева" чувствует себя настоящим военным гуру. И это при том, что к этому моменту шоумен мастерски избегал любых заявлений по поводу войны, молча наблюдая за боевыми действиями.
Интересно, что на танк пропагандист нацепил не российскую "тряпку", а флаг СССР, которого не существует уже более 30 лет.
Этот случай является частью более широкой тенденции милитаризации детей на оккупированных территориях, где создаются молодежные организации, такие как "Юнармия", которые формируют у украинских подростков лояльность к российской армии и готовят их к участию в военных действиях.
Дмитрий Хрусталев родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он приобрел известность как участник команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга", а позже стал известен благодаря своей работе в телевизионных проектах Comedy Club и Comedy Woman. Его последние действия свидетельствуют об активном участии в российской пропаганде и поддержке милитаризации детей на оккупированных территориях.
Видео с участием Хрусталева и детей из Макеевки вызвало широкий резонанс в социальных сетях, подчеркивая проблему использования детей в пропагандистских целях и нарушение их прав. Пользователи соцсетей уже окрестили Хрусталева соответствующими эпитетами. Правда, для российской пропаганды он уже настоящий герой.
- "Такого героя нужно срочно на передовую!"
- "Птица видна за пометом..."
- "А помните, был такой Хрусталев из Comedy Woman? Теперь он под*р".
- "Я вот смотрю на кучу артистов и вообще не могу понять, почему они "зиганули". Ну вообще не понимаю, так любят деньги, так родину "любят" что ли?"
- "Если он сейчас п*дар, то значит он всегда был п*даром..."
- "Н-да, считай, умер. И Стоянов, и Чумаков, и множество других КВН-щиков. Все, кого допускают в кадр по зомби-ТВ, присягнули или "зигуют".
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