Российский телеведущий и комик Дмитрий Хрусталев, известный своим участием в шоу Comedy Club и Comedy Woman, принял участие в пропагандистском ролике, снятом на оккупированной территории Макеевки. В этом видео он, одетый в военную форму РФ, вместе с детьми демонстрировал навыки стрельбы из танков по мишеням, символизировавшим "врагов России".

Видео дня

На кадрах, опубликованных росмедиа, дети в военной форме с усердием учатся уничтожать воображаемого "противника", а их новый инструктор в роли "рядового Хрусталева" чувствует себя настоящим военным гуру. И это при том, что к этому моменту шоумен мастерски избегал любых заявлений по поводу войны, молча наблюдая за боевыми действиями.

Интересно, что на танк пропагандист нацепил не российскую "тряпку", а флаг СССР, которого не существует уже более 30 лет.

Этот случай является частью более широкой тенденции милитаризации детей на оккупированных территориях, где создаются молодежные организации, такие как "Юнармия", которые формируют у украинских подростков лояльность к российской армии и готовят их к участию в военных действиях.

Дмитрий Хрусталев родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Он приобрел известность как участник команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга", а позже стал известен благодаря своей работе в телевизионных проектах Comedy Club и Comedy Woman. Его последние действия свидетельствуют об активном участии в российской пропаганде и поддержке милитаризации детей на оккупированных территориях.

Видео с участием Хрусталева и детей из Макеевки вызвало широкий резонанс в социальных сетях, подчеркивая проблему использования детей в пропагандистских целях и нарушение их прав. Пользователи соцсетей уже окрестили Хрусталева соответствующими эпитетами. Правда, для российской пропаганды он уже настоящий герой.

"Такого героя нужно срочно на передовую!"

"Птица видна за пометом..."

"А помните, был такой Хрусталев из Comedy Woman? Теперь он под*р".

"Я вот смотрю на кучу артистов и вообще не могу понять, почему они "зиганули". Ну вообще не понимаю, так любят деньги, так родину "любят" что ли?"

"Если он сейчас п*дар, то значит он всегда был п*даром..."

"Н-да, считай, умер. И Стоянов, и Чумаков, и множество других КВН-щиков. Все, кого допускают в кадр по зомби-ТВ, присягнули или "зигуют".

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