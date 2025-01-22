Сын актрисы и Z-пропагандистки Марии Шукшиной Макар Касаткин пошел на войну убивать украинцев. После безумных заявлений матери о поддержке политики Кремля он отдал своего 6-летнего сына-полусироту на воспитание ей, а сам уехал на так называемую СВО.

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Соседи Шукшиной рассказывали российским медиа, что Макар Касаткин уехал на фронт несколько месяцев назад, оставив дома маленького сына Марка. Больше деталей они не разглашают. "Макар, по словам Марии, еще весной уехал на "СВО", – отмечали соседи пропагандистки.

Интересно, что сама Шукшина молчит о личной жизни и родственниках. Она также отказывается комментировать смерть своей невестки Фрейи Зильбер в декабре прошлого года. Женщину нашли без признаков жизни в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Рядом с ней были найдены шприцы и трубка для курительных смесей.

Пропагандистка отказывалась принимать невестку в семью. Доходило до того, что Зильбер приходилось делать тест ДНК, чтобы доказать родство ребенка с наследником Шукшиной. Впоследствии и Макар Касаткин, и его мама признали мальчика.

"Пять лет назад Макар говорил мне, что не готов к ребенку и сам ребенок. Но сейчас Марк вырос, Макар видит в нем себя. Он его признал как сына... Мама помогает, она оплачивает няню. У мальчика все хорошо. И слава Богу, я безумно рада", – делилась дочь путинистки Анна Трегубенко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мария Шукшина призвала писать доносы на тех, кто слушает песни Софии Ротару и Верки Сердючки. Знаменитость заявляла, что сегодня идет "война культурных кодов", поэтому подобные действия вполне логичны.

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